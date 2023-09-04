Апеляція ВАКС пом’якшила вирок ексслідчому Генпрокуратури Сусу до семи років тюрми

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом’якшила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури України Дмитру Сусу, зменшивши призначений йому термін ув’язнення на два роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"4 вересня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та змінила вирок ВАКС від 31.01.2023, яким колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України засуджено до 9 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.



Так, суд змінив вирок в частині визнання Д. Суса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо заволодіння ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.

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Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Д. Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.



Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду.

Нагадаємо, прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві(грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор).

Детективи НАБУ затримали Суса 25 липня 2017 року, під час спроби залишити Україну. Наступного дня йому вручили повідомлення про підозру.

До цього, у квітні 2017 року, генпрокурор Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого Дмитра Суса за "систематичне грубе порушення вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики, вчинення дій, що ганьблять звання прокурора і можуть викликати сумнів у чесності та непідкупності органів прокуратури".

Також тоді ще слідчий ГПУ Дмитро Сус став відомий тим, що допоміг зняти арешт з 14 газових свердловин компанії Злочевського.