У Миколаєві затримали чоловіка, який пропонував посадовцю 1500 дол. хабаря за відстрочку від служби (виправлено)

Зловмисник пропонував неправомірну вигоду службовій особі територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Миколаєва за вирішення питання щодо непризову на військову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

"За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру громадянину за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у серпні 2023 року військовозобов’язаний громадянин запропонував надати неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США старшому офіцеру мобілізаційного відділення Центрального РТЦК та СП м. Миколаєва.

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Погодившись на його пропозицію, за ці кошти посадова особа мала б посприяти йому в незаконному отриманні відстрочки, зокрема, анулювати документи про призов по мобілізації та ухвалити нове позитивне рішення щодо непризову його на військову службу.

Як зазначається, 31.08.2023, під час надання неправомірної вигоди в розмірі 1500 дол. США, яке відбувалось під контролем правоохоронців, військовозобов’язаного громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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