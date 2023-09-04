"Говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", - Папа Римський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це… Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", – пояснив Франциск свій виступ.
Він додав, що "це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію. - Ред.) в школі", пояснивши таким чином, чому він згадав Петра І та Катерину ІІ.
Папа також заявив, що не варто скасовувати російську культуру. "У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх", – вважає він.
Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.
У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко засудив цю заяву.