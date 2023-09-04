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"Говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", - Папа Римський

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"Говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", - Папа Римський
Папа Римський Франциск заявляє, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані, він не мав на меті виправдовувати імперіалізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це… Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про "велику Росію", я думав не стільки географічно, скільки культурно", – пояснив Франциск свій виступ.

Він додав, що "це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію. - Ред.) в школі", пояснивши таким чином, чому він згадав Петра І та Катерину ІІ.

Папа також заявив, що не варто скасовувати російську культуру. "У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх", – вважає він. 

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Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко засудив цю заяву.

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Топ коментарі

  • Eight Wonder
    да уже все понятно, заткни уже свою продажную пасть
  • Drbest Good b5ca3e0b
    Папа руський- йди «культурно»

    за руським кораблем.
  • Oresta Bartka
    Щодо російської культури:
    Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
    «Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

    Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

    Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».

    Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
    «Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

    Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

    Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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