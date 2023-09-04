Робота над альтернативними маршрутами експорту зерна з України триває, - Бербок
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
"Гра Путіна із зерновою угодою цинічна", - заявила вона.
Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо "повернення угоди на круги своя", кажучи про його зустріч із російським диктатором.
"Тільки через Путіну вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод. Проте робота над альтернативними маршрутами триває - зараз як ніколи", - заявила міністерка.
Вона додала, що європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".
Бербок також подякувала Румунії за бажання подвоїти експортні потужності для українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць до кінця року.