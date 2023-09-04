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Робота над альтернативними маршрутами експорту зерна з України триває, - Бербок

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Робота над альтернативними маршрутами експорту зерна з України триває, - Бербок
Робота над альтернативними маршрутами експорту українського зерна триває. Європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Гра Путіна із зерновою угодою цинічна", - заявила вона.

Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо "повернення угоди на круги своя", кажучи про його зустріч із російським диктатором.

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"Тільки через Путіну вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод. Проте робота над альтернативними маршрутами триває - зараз як ніколи", - заявила міністерка.

Вона додала, що європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Бербок також подякувала Румунії за бажання подвоїти експортні потужності для українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць до кінця року.

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Топ коментарі

  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Замість того, щоб всім цивілізованим світом об"єднатись і здолати новітнього гітлера, вони шукають "альтернативні шляхи". Це лютий піпець...
  • Rino Rino
    найкраща альтернатива - це посилення української ППО/ПРО і супроводження зерновозів кораблями НАТО, а при спробі кацапні атакувати зерновози, дати таку атвєтку, щоб весь цапський чорноморський флот приєднався до крейсера "мацкви".
  • Envoy
    А может проще дать то , что потопит рашистские корыта ?
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