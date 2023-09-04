У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ

До поліції надійшло повідомленні про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва

Про це повідомили в КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Нагадаємо 1.09 та сьогодні 4.09 були хибні мінування усіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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