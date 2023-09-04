США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ, щоб заблокувати експорт до РФ товарів подвійного призначення, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, посадовці зі США, Веоикої Британії та ЄС цього тижня відвідують Об’єднані Арабські Емірати, щоб переконати владу цієї країни припинити постачання в Росію товарів, які можуть використовуватись у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Мова йде про товари подвійного призначення, зокрема комп’ютерні чипи, електронні компоненти - які можна застосовувати як у цивільних, так і в військовій галузі. ОАЕ не приєднались до західних санкцій щодо Росії, але кілька разів в ООН голосували за осуд вторгнення Росії в Україну.

Влада ОАЕ заявляла, що не бажає бути центом з ухиляння від санкцій. Після повномасштабного вторгнення в Україну Дубаї продовжують підтримувати співпрацю з Росією.

Як пише WSJ, представник ОАЕ запевнив, що перебуває у тісному діалозі з міжнародними партнерами в питанні війни в Україні та її наслідків для світової економіки, і що держава стежить за експортом продукції подвійного призначення та зобов’язується захищати "цілісність світової фінансової системи".

США та ЄС стурбовані, що все більше товарів західного виробництва в обхід санкцій потрапляють до Росії через країни, що співпрацюють з РФ, зокрема ОАЕ, Китай, Вірменію та інші.

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WSJ цитує представника Держдепу США, який заявив, що офіційні особи звертаються за допомогою до всіх країн, які "використовуються для обходу експортних обмежень та перенаправлення заборонених товарів російським кінцевим споживачам".

Раніше чиновники з питань санкцій зі США, Британії та ЄС відвідували Туреччину та Казахстан, щоб переконати владу цих країн не допустити потрапляння товарів подвійного призначення з Заходу на поле бою в Україні.

У липні цього року США запровадили санкції щодо 120 осіб та організацій, які підозрюю у передачі Росії технологій, що можуть використовуватись з воєнною метою. Частина цих компаній з Киргизії та ОАЕ передавали росіянам компоненти, знайдені у російських крилатих ракетах "Калібр", Х-10" та у дронах Орлан-10.

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