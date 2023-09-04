В Умані на Рош га-Шана заборонять продавати алкоголь та піротехнічні засоби

У мікрорайоні паломництва в Умані з 9 по 22 вересня запровадять кілька обмежень. Зокрема, заборонять продавати алкоголь та піротехнічні засоби.

Про це повідомляє Уманська міська рада у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі та гості громади. З метою організації безпечного відзначення релігійного свята Рош га-Шана у 2023 р. в умовах воєнного стану з 09 по 22 вересня 2023 року у мікрорайоні паломництва ЗАБОРОНЕНО:

продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;

продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок які імітують зброю.

Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - йдеться в повідомленні.

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