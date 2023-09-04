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За тиждень ЗСУ ліквідували майже 8 тисяч окупантів, - Military Media Center

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За тиждень ЗСУ ліквідували майже 8 тисяч окупантів, - Military Media Center
Сили оборони України за минулий тиждень з 28.08 по 03.09 знищили 3810 росіян та три танкових батальйони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Так за тиждень ЗСУ знищили: 

  • особовий склад - 3810 (умовно 8 батальйонів);
  • танки - 80 (умовно 3 танкових батальйони);
  • бойові броньовані машини - 101 (умовно 3 мотострілецьких батальйони);
  • артилерійські установки - 186 (умовно 10 артилерійських дивізіонів);
  • ракети - 32.

Зазначається, що у одному батальойні приблизно 500 людей; у 1 танковому зазвичай 31 танк; у 1 мотострілецькому - 34 машини; а до складу артилерійського дивізіону входять 18 гармат.

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Топ коментарі

  • Sam Johns acf8c570
    Так 8 тисяч ліквідували чи 4 тисячі ?
  • Odessa_1232
    Мне одному кажется что это бред в стили рашасми?
  • Ира Крошенко b7daed95
    В назві помилка - не 8 тис. орків а 8 батальонів орків. Слава ЗСУ!
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