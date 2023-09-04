Україна має пом’якшити свої підходи для відновлення зернової угоди, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Україну пом’якшити позицію в перемовинах щодо відновлення зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Україна має особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - заявив Ердоган під час спільної пресконференції з російським президентом Путіним в Сочі.

Турецький президент висловив сподівання на якнайшвидше відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи через "усунення її недоліків" і заявив про нові пропозиції підготовлені в консультаціях з ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що Путін та Ердоган провели перемовини без України не означає, що позицію України не враховано, - Кулеба

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність повернутися до "зернової угоди", але вимагає "виконання домовленостей".

Раніше повідомлялося, що Організація об’єднаних націй підготувала пакет пропозицій щодо "зернового коридору", який передбачає зняття деяких санкцій з Росії.