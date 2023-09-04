Залужний призначив начальником Львівського ТЦК Героя України та бойового полковника Дениса Чаюка

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужнийпризначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування (військкомату) полковника Дениса Чаюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ТЦК.

"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генералом Валерієм ЗАЛУЖНИМ було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - полковника Дениса ЧАЮКА", - ідеться в повідомленні.

Він був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Пройшов шлях від лейтенанта до полковника, воював ще на Донбасі від початку війни 2014 року, брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве.

Початок повномасштабної війни РФ проти України Чаюк зустрів у Дніпропетровській області. Чаюк зазнав поранення під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року від ворожої гранати.

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Уже 25 квітня того ж року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 17 серпня, ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про звільнення керівників обласних ТЦК і призначення на їхнє місце бойових офіцерів.