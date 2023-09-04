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Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним цього місяця, - NYT

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Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним цього місяця, - NYT
Лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрінеться з російським диктатор Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї.

Про це повідомляє  The New York Times, передає Цензор.НЕТ. 

Під час зустрічі диктатори мають обговорити постачання зброї з КНДР до Росії. 

"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", - пише видання.

Також повідомляється, що лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.

Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація.

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Топ коментарі

  • sergej gorin
    Пампушка дуже зла на ***** , бо раніше він займав місце самого поганого хлопця на земної кулі , а тепер якесь ***** це місце в нього відібрало.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Один кон чен ий їде до іншого кон чен ого
  • Alex Bylim acfe5d4d
    О пєрдоган може пишатися, в одній компанії з конченими террористами ))
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