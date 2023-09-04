Щотижня на Сході Росія використовує близько 400 тисяч снарядів, - Міноборони

За тиждень ворог обстрілює українські позиції по 8 тисяч разів, використовуючи близько 400 тисяч снарядів.

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Якщо говорити загалом про схід, там справді дуже гаряче, на багатьох напрямках. Якщо ми подивимося за цифрами обстрілів за тиждень, то щотижня це приблизно 8 000 обстрілів по всій східній лінії фронту. І плюс-мінус це десь 400 тис. снарядів майже вони використовують", – зазначила Маляр.

Вона розповіла, що ще два тижні тому Куп’янський напрямок був "епіцентр", і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп’янська, але ЗСУ зупинили ворога.

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"Власне, вони (окупанти, – Ред.) там, і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока", – наголосила Маляр.

За її словами, на Лиманському напрямку щодня біля восьми ворожих атак відбивають українські сили.

"Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися", – пояснила Маляр.

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