Скандинавські країни висловилися проти допуску спортсменів з Білорусі та Росії до міжнародних змагань

Олімпійський та Паралімпійський комітети Північних країн та національні спортивні федерації Північного регіону зустрілися у місті Нуук, що у Гренландії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це повідомляє DIF.dk.

На зустрічі країни Скандинавії обговорили питання повернення представників Росії та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. В ході обговорення ухвалено рішення, яке було оголошено на їхній останній зустрічі в лютому: не допустити спортсменів з цих двох країн до участі в міжнародних змаганнях.

"Ситуація з війною в Україні не змінилася.

Тому ми твердо стоїмо на своїй позиції - не відкривати для російських та білоруських спортсменів і чиновників шлях до участі в міжнародних спортивних змаганнях.

Зараз не найкращий час для того, щоб розглядати питання про їхнє повернення, це наша позиція.

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Ми, Олімпійські та Паралімпійські комітети й спортивні конфедерації Північних країн, користуємося цією можливістю, щоб ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку українського народу і вимогу миру.

Олімпійські та Паралімпійські комітети й конфедерації спорту Північних країн працюватимуть разом і в тісному діалозі з відповідними зацікавленими сторонами, продовжуватимуть оцінювати та уважно стежити за ситуацією", — йдеться в заяві.

Зазначимо, що це звернення було надіслано до Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Європейських олімпійських комітетів (ЄОК), Асоціації олімпійських комітетів (АНОК), Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Європейських паралімпійських комітетів (ЄПК).