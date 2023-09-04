Упродовж дня росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині: поранено 2 людей, пошкоджено 13 приватних будинків і залізничне полотно
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі ОВА.
У повідомленні зазначається:
"- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (РСЗВ) (20 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа, пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.
- Свеська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (13 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл (РСЗВ) (35 вибухів). Унаслідок чого пошкоджено адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно, поранено 1 цивільну особу.
- Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів), унаслідок чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.
- Зноб-Новгородська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (9 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).
- Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (6 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл (2 вибухи). Внаслідок танкового обстрілу пошкоджено лінію електропередач".