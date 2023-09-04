Шойгу офіційно підтвердив скасування спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2023"

Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2023". Вони мали відбутися у вересні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Журналісти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - відповів Шойгу.

Навчання "Захід" – стратегічні навчання, які Росії проводить разом з Білоруссю. Зазвичай вони проводилися збройними силами РФ в рамках ротації з іншими навчаннями стратегічного рівня - "Центр", "Схід", "Кавказ".

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Нагадаємо, раніше британська розвідка вже передбачала, що Росія скасує заплановані навчання "Захід-2023".