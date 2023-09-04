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Шойгу офіційно підтвердив скасування спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2023"

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Шойгу офіційно підтвердив скасування спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2023"
Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2023". Вони мали відбутися у вересні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ, про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Журналісти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - відповів Шойгу.

Навчання "Захід" – стратегічні навчання, які Росії проводить разом з Білоруссю. Зазвичай вони проводилися збройними силами РФ в рамках ротації з іншими навчаннями стратегічного рівня - "Центр", "Схід", "Кавказ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання до 11 вересня, - "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, раніше британська розвідка вже передбачала, що Росія скасує заплановані навчання "Захід-2023".

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Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    ЗСУ їм дипломи про завершення навчання видає з подальшим працевлаштуванням на той світ
  • Яр Холодний
    Колись таким "двієчникам", як кацапи, у школі не "Атестат про освіту" видавали, а довідку "Прослухав курс наук" .....
  • Олександр САТ РЕМ
    Мобілізувати можна . Але навчити і злагодити неможливо . Просто мясо
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