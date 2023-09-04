У Європарламенті надали рекомендації щодо контролю за коштами ЄС на відновлення України

Комітет бюджетного контролю Європейського парламенту надав рекомендації щодо контролю використання коштів на відновлення України в межах інструменту Ukrainian Facility, який передбачає виділення до 2027 року 50 млрд євро.