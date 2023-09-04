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Друга лінія оборони росіян "досить потужна", хоча щільність замінування там може виявитися меншою, - Сили оборони

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Друга лінія оборони росіян "досить потужна", хоча щільність замінування там може виявитися меншою, - Сили оборони
На другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, однак не варто думати, що пробитися крізь неї буде набагато легше, ніж через першу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він зазначив, що ця друга оборонна лінія супротивника цілком потужна, адже солдати РФ для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.

"Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша", - зазначив Штупун.

Він зауважив, однак, що щільність мінних полів там менша, проте їхня кількість "теж досить велика".

На його думку, водночас військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після прориву першої лінії оборони ворога у Запорізькій області у ЗСУ з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, - Сили оборони Таврійського напрямку

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Топ коментарі

  • Слава Шустрий cd5b970d
    Це ти зараз серйозно ? Чотирьохстороння група вирішила як тобі обороняти власний кордон ??????????????????????????? І до шашликів у травні теж ця група тебе зазивала ? І ракетну програму заставила згорнути ? І обсирати власну Богдану та Нептуна у ЗМІ , а запущену у 2018 році лінію з виробництва 155 мм снарядів теж ця група заставила законсервувати ? А перевести роботу Оборонпрому на одноденний робочий тиждень хто із цієї групи заставив ? І таких хто сотня , то ж нічого тобі не відомо .
  • Odessa_1232
    Марьинка и Пески слышали? А вот почему Зеленский нихера не сделал это другой вопрос
  • Слава Шустрий cd5b970d
    Написано тобою все вірно , тільки скажи - якого тоді дідька оте зенепорозуміння улізло на пару з верещучкою у розмінування півдня та відступ на сході ? Згадай його фотосесії у Золотому та на Чонгарі (( Чи може скажеш що це Залужний був ініціатором усього цього паскудства ?
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