Друга лінія оборони росіян "досить потужна", хоча щільність замінування там може виявитися меншою, - Сили оборони

На другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, однак не варто думати, що пробитися крізь неї буде набагато легше, ніж через першу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що ця друга оборонна лінія супротивника цілком потужна, адже солдати РФ для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.

"Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша", - зазначив Штупун.

Він зауважив, однак, що щільність мінних полів там менша, проте їхня кількість "теж досить велика".

На його думку, водночас військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після прориву першої лінії оборони ворога у Запорізькій області у ЗСУ з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, - Сили оборони Таврійського напрямку