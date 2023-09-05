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Окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, - Міноборони

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Окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, - Міноборони
Російські окупанти готують нову хвилю наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. Це не тільки бійці - там щодня працюють штаби та командування", - сказала Маляр.

За її словами, jокупанти комплектують резерви для наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку з військ, які перебували на відновленні, із новосформованих підрозділів та солдатів, яких перекинули з Білорусі.

"Одна частина російських військ була на відновленні - вони замінять умовно ті, що виснажилися. Частину військ вони заводять з РФ - це заново сформовані підрозділи. Також була заява командувача Об’єднаних сил ЗСУ про те, що з Білорусі росіяни забирали свої війська і скупчували їх там, де вони готують резерви для наступу на Куп'янський та Лиманський напрямок", - зазначила заступниця міністра.

Мвляр додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади.

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Топ коментарі

  • Михайло ba780267
    Заступниця, чи речниця 17 гривнєвого міністра?
  • Артм Воронцов
    Ах лента за лентою нобої подавай.....

    побільше б касетних.....
  • Michael O'Coileain
    jокупанти

    Ганя все докладно розповіла - як зазвичай, а все тому, що вона "там" була

    (я не забуду до скону її "просування довкола бахмуту")

    а тепер ось ця конструкція:

    "Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. "

    ось кого треба було ставити на міністриню - тоді була би цікава нова назва: ГМО
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