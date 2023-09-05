Серед кандидатів на "виборах" на окупованих територіях є російські військові, які катували людей, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, вбивали й катували людей.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Як відомо, окупанти вже розпочали проводити псевдовибори до окупаційних органів влади на ТОТ: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях. Звісно роблять вони це у свій спосіб – під дулами автоматів. Терористи називають ці спроби "достроковим голосуванням" задля "турботи про безпеку громадян". Проте насправді "турбота" і "безпека" агресора – це примус, який лише переслідує злочинні мотиви. Адже задля того, щоб змусити громадян України голосувати, окупанти забирають у них навіть документи. За даними медіа, серед кандидатів до представницьких органів є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, вбивали й катували людей", - розповів Лубінець.

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Він назвав це спробами нібито "законно" інтегрувати українські території до Росії і наголосив, що будь-які схожі дії, що спрямовані на організацію та проведення "виборів" на території суверенної та незалежної України, – нелегітимні, а їхні результати не можуть мати жодної юридичної сили, а отже, – не будуть визнані міжнародною спільнотою.

Лубінець зауважив, що незаконне утворення будь-яких органів влади РФ на ТОТ України, зокрема і шляхом проведення фейкових "виборів", по-перше, суперечить загальновизнаним нормам міжнародного права та Конституції України. А, по-друге, ставить під загрозу життя і здоров’я людей на тимчасово окупованих територіях, оскільки РФ веде там систематичний терор цивільного населення: погрози, знущання, катування, насильницькі викрадення.

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"Тому звертаюся до міжнародної спільноти із закликом:

Рішуче засудити незаконні спроби окупаційної влади здійснити псевдовибори на тимчасово окупованих українських територіях; Не визнавати результати цих виборів і висловити стійку підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; Долучитися до документування фактів злочинів Росії; Сприяти й вимагати в країни-окупанта доступ представників МКЧХ та ООН до цивільних заручників на ТОТ, як того передбачає Четвертий пункт Формули Миру. А також – безпосередньо долучитися до підтримки Формули Миру.

Закликаю мешканців тимчасово окупованих територій України утриматися від участі у будь-яких заходах, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Рішуче засуджую дії окупаційної влади щодо проведення псевдовиборів через негуманність і нелегітимність наслідків таких дій", - підсумував Лубінець.

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