Шість людей, поранених у Костянтинівці, перебувають у лікарні Дніпра у вкрай тяжкому стані, - лікар

До лікарні Дніпра госпіталізовано шестеро людей, поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару ворога по Костянтинівці Донецької області.

Медичний директор закладу розповів, як стабілізують поранених, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Всі вони на штучній вентиляції легень, всі вони оперовані. Робимо все можливе, аби їх врятувати. Діагнози невтішні", - сказав лікар. За його словами, усі вони у вкрай тяжкому стані.

"Одній жінці довелося запускати серце, тому що була зупинка. Але сьогодні в реанімації ми майже всіх стабілізували. Хоча за ніч зробили шість важких операцій... У нас вночі працювали 40 хірургів", - додав медик.

За його словами, зараз належить стабілізувати ще стан 47-річної Олени. У неї уламок потрапив прямо до судини головного мозку, нейрохірурги готові до надскладної операції.

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Серед пацієнтів - 32-річна Яна, як у момент вибуху була поряд, 57-річна Людмила, у якої була зупинка серця, та 40-річний Юрій, якого прооперували вже вдруге.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 вересня росіяни вдарили ракетою по мирних кварталах міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу РФ ринку повідомлялося про загибель 16 осіб, розбір завалів тривав до вечора.