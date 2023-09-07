Лікарні прифронтового Торецька отримали автомобілі швидкої та медичне обладнання

"Благодійний фонд "Велич Життя" передав одній з лікарень Торецької громади автомобілі швидкої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на керівника фонду Аллу Ландар.





Волонтери фонду також сформували та передали гуманітарний вантаж, зокрема: набори для внутрішньокісткового доступу NIO+, медичні монітори екстра-класу для відстеження стану хворих, УЗД апарати, концентратор кисню, апарат штучної вентиляції легень, станцію Starlink, генератори, хірургічні набори, розхідні матеріали, колісні крісла, засоби реабілітації, продуктові набори та іншу допомогу.

"Благодійний фонд "Велич Життя" протягом тривалого часу опікується лікарнями та прифронтовими шпиталями міста Торецька Донецької області, що знаходиться на відстані 3 кілометрів від лінії зіткнення. Сьогодні в катастрофічних умовах там проживають сім’ї, люди похилого віку, які потребують сторонньої допомоги та лікарі, що постали в боротьбі за життя та потребують нашої допомоги", - наголосила президентка БФ Алла Ландар.

Фонд "Велич Життя" продовжує надавати шпиталям ефективну допомогу - медичне обладнання, запас медикаментів та розхідних матеріалів.