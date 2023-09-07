Мін’юст заперечує інформацію про затягування погодження наказу Міноборони про перевірку якості одягу для ЗСУ

Міністерство юстиції України відреагувало на інформацію про те, що воно затягує погодження наказу Міноборони щодо перевірки якості та технічних умов перед закупівлею одягу для ЗСУ, а також важливості перевірки його якості під час приймання речового майна. Жодні документи від Міноборони на реєстрацію не подавалися.

Про це йдеться у дописі на офіційній сторінці Мін'юсту у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

2У мережі шириться інформація про нібито затягування Міністерством юстиції України погодження наказу Міноборони щодо перевірки якості та технічних умов перед закупівлею одягу для ЗСУ, а також важливості перевірки його якості під час приймання речового майна. Міністерство юстиції України офіційно повідомляє, що вказана інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Мін'юст закликав усіх не маніпулювати фейковою інформацією, а послуговуватись виключно дійсними, достовірними та підтвердженими фактами.

"Жодні нормативно-правові акти Міністерства оборони України з порушеного питання протягом останніх двох місяців поточного року на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не подавались та, відповідно, станом на 07 вересня 2023 року не перебувають на розгляді в Міністерстві юстиції України", - наголосили у Мін'юсті.

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У дописі сказано також, що процедуру здійснення контролю за якістю речового майна органом військового управління, який уповноважений на здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається централізовано для потреб Збройних Сил України, за укладеними Міністерством оборони України договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби із суб’єктами господарювання, які постачають речове майно для потреб Збройних Сил України, на сьогодні визначено Порядком здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 19 липня 2017 року № 375, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2017 року за № 1461/31329.

"До цього нормативно-правового акта згідно з наказом Міністерства оборони України від 06 вересня 2022 року № 262 "Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2022 року за № 1039/38375 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства оборони України від 16 вересня 2022 року № 281 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 06 вересня 2022 року № 262"), було внесено відповідні зміни в частині спрощення механізму здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається до Збройних Сил України під час дії правового режиму воєнного стану в Україні", - йдеться в дописі.

У підсумку зазначається, що інші зміни до наказу Міністерства оборони України від 19 липня 2017 року № 375 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2017 року за № 1461/31329, Міністерством оборони України на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не подавались.

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