Глава МЗС Литви Ландсбергіс: Очікуємо, що переговори про вступ України в ЄС почнуться наприкінці цього року

Переговори про вступ України до Євросоюзу мають розпочатися наприкінці 2023 року.

Про це сказав міністр Литви Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі глав МЗС країн Балтії та Північних країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Що стосується ЄС, то його розширення є питанням довгострокового забезпечення безпеки, яке ми можемо запропонувати Україні та гарантувати собі. Ми очікуємо, що переговори про вступ з Україною розпочнуться наприкінці цього року", – зазначив Ландсбергіс.

Говорячи про членство України в НАТО, він вказав, що на саміті у Вільнюсі погодились, що Україна стане членом Альянсу.

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"Саміту НАТО у Вільнюсі вдалося наблизити Україну до НАТО. Ми повинні скористатися цією можливістю і рухатися вперед з максимальною швидкістю за той короткий час, що залишився до Вашингтонського саміту", – наголосив Ландсбергіс

Він також зауважив, що потрібно прискорити надання Україні військової допомоги, зокрема, винищувачів F16, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів.

"Ми також повинні допомогти Україні захистити шляхи експорту українського зерна", – додав глава литовського МЗС.

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