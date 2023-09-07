За 2022 рік українки в Польщі народили понад 13 тисяч дітей, - ЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на notesfrompoland.com.
У 2022 році дітей у Польщі народили рекордна кількість іноземок зі сталим проживанням у цій країні – 5,5%. Це означає, що кожна двадцята дитина, народжена торік у Польщі, походить із іншої країни.
Найбільше на таку статистику вплинув наплив біженців із України. Серед іноземок, які народили, 82% були громадянками України (13748 дітей). Білоруски склали 4,4% (741 дитина), росіянки – 1,5% (244 новонароджених).
"У 2022 году число пологів українок, які постійно проживають у Польщі, удвічі більше, ніж у 2021 році та майже у 20 разів вище порівняно із 2015 роком", - зазначається у звіті Статистичного управління Польщі.
У попередні роки показники народжуваності матерями з-за кордону були значно нижчі:
- 2022 рік – 8970 дітей;
- 2019 рік – 6425 немовлят;
- 2017 рік – 4061 дітей;
- 2015 рік – 1736 новонароджених.