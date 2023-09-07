Болгарія почала закуповувати ракети для берегової охорони через російську загрозу

Болгарія планує оснастити берегову охорону ракетами через російську загрозу в Чорному морі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

"На цей момент ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідатимемо силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст", - заявив Денков.

Глава уряду додав, що Болгарія повинна розвивати свої військово-морські сили, аби вони були достатньо підготовлені для захисту країни.

За його словами, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі Росії були якомога далі від кордонів країни.

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"Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, хто є агресор, який хоче відновити імперський вплив", - зауважив Денков.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Болгарія не працюватиме з Росією над будь-якими енергетичними проєктами, особливо пов'язаними з АЕС "Белене".

За його словами, "агресор буде під європейськими санкціями протягом багатьох років", і тому для країни найкраще продати обладнання нереалізованої атомної електростанції Україні.

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