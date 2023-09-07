США й Велика Британія ввели санкції проти російської хакерської групи Tricbot
Про це повідомляє пресслужба мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під санкції потрапили адміністратори, менеджери та розробники, які допомагали групі Trickbot у її діяльності. Ці обмеження є частиною постійних спільних зусиль США та Великої Британії, спрямованих на припинення російської кіберзлочинності та програм-вимагачів.
Міністерство юстиції США (DOJ) одночасно відкриває звинувачення проти осіб пов'язаних зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і програмами-вимагачами Conti.
"Росія давно стала безпечним притулком для кіберзлочинців, у тому числі групи Trickbot", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає пресслужба, Trickbot має зв’язки з російськими спецслужбами, а їх діяльність націлена на уряд США та американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot намагалась вплинути на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.
У результаті сьогоднішньої дії все майно та частки у власності фізичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем громадян США, мають бути заблоковані. Крім того, ті, хто співпрацюватимуть з особами, визначеними сьогодні, можуть самі опинитися під санкціями.
Зокрема, під санкції потрапили:
- Андрій Жуйков був центральною дійовою особою в групі й виконував функції старшого адміністратора. Також Жуйков відомий під іменами Dif і Defender.
- Максим Галочкін очолив групу тестувальників, відповідальних за розробку, супервізію та впровадження тестів. Відомий під іменами Bentley, Crypt і Volhvb.
- Максим Руденський був ключовим членом групи Trickbot і керівником команди кодерів.
- Дмитра Путіліна пов'язували з купівлею інфраструктури Trickbot. Відомий під іменами Град і Стафф.
- Сергій Логунцов був розробником групи Trickbot.
- Артем Куров працював програмістом із розробкою в групі Trickbot, який відомий в мережі під псевдонімом Нанед тощо.