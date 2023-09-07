США й Велика Британія ввели санкції проти російської хакерської групи Tricbot

7 вересня Сполучені Штати та Велика Британія запровадили санкційні обмеження проти 11 кіберзлочинців з російського угрупування Trickbot.

Про це повідомляє пресслужба мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під санкції потрапили адміністратори, менеджери та розробники, які допомагали групі Trickbot у її діяльності. Ці обмеження є частиною постійних спільних зусиль США та Великої Британії, спрямованих на припинення російської кіберзлочинності та програм-вимагачів.

Міністерство юстиції США (DOJ) одночасно відкриває звинувачення проти осіб пов'язаних зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і програмами-вимагачами Conti.

"Росія давно стала безпечним притулком для кіберзлочинців, у тому числі групи Trickbot", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає пресслужба, Trickbot має зв’язки з російськими спецслужбами, а їх діяльність націлена на уряд США та американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot намагалась вплинути на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.

У результаті сьогоднішньої дії все майно та частки у власності фізичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем громадян США, мають бути заблоковані. Крім того, ті, хто співпрацюватимуть з особами, визначеними сьогодні, можуть самі опинитися під санкціями.

Зокрема, під санкції потрапили:

Андрій Жуйков був центральною дійовою особою в групі й виконував функції старшого адміністратора. Також Жуйков відомий під іменами Dif і Defender.

Максим Галочкін очолив групу тестувальників, відповідальних за розробку, супервізію та впровадження тестів. Відомий під іменами Bentley, Crypt і Volhvb.

Максим Руденський був ключовим членом групи Trickbot і керівником команди кодерів.

Дмитра Путіліна пов'язували з купівлею інфраструктури Trickbot. Відомий під іменами Град і Стафф.

Сергій Логунцов був розробником групи Trickbot.

Артем Куров працював програмістом із розробкою в групі Trickbot, який відомий в мережі під псевдонімом Нанед тощо.

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