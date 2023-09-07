Шкодую, що РФ змогла уникнути відповідальності за агресію проти Грузії у 2008 та проти України у 2014, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримки України, оскільки якщо РФ переможе, то це стане сигналом для інших авторитарних режимів, що будь-що можна зробити за допомогою військової сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він наголосив на відповідальності НАТО підтримувати Україну.

"Ми можемо давати поради, але важкі рішення мають ухвалювати українські командири, солдати на місцях. Ви не може сидіти тут, у Брюсселі, штаб-квартирі НАТО чи ЄС і розповідати, як саме треба воювати. Це їхнє завдання, вони ризикують своїм житям, а ми лише підтримуємо їх", - наголосив він.

За словами Столтенберга, Росія вирішила контролювати сусідів, розподілити сфери інтересів і каже, що рішення якоїсь країни приєднатися до НАТО - це провокація.

"Це не провокація, а демократичне, суверенне право кожної держави обирати свій шлях. Була Грузія у 2008, був Крим у 2014, а потім повномасштабне вторгнення у 2022 році. Росія змогла уникнути відповідальності, і я шкодую про це. А тепер у нас немає іншого вибору як дбати про безпеку країн-членів НАТО та ЄС шляхом інвестицій в оборону, підтримки України. Якщо президент Путін виграє в Україні - це буде трагедією для українців, але це також небезпечно для нас, бо це буде знаком для авторитарних лідерів, що з допомогою військової сили можна зробити, що хочеш", - підсумував генсек НАТО.

Читайте: Україна ще ніколи не була ближчою до членства в НАТО, ніж зараз, - Столтенберг