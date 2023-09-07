Новини • Бюджет-2023

Доходи Держбюджету покривають лише 43% видатків, - НБУ

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Доходи Держбюджету покривають лише 43% видатків, - НБУ
Власні доходи бюджету України покривають лише 43% видатків.

Про це повідомляє Національний банк України у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2023 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поліпшення податкових надходжень пов'язано як із пожвавленням загалом економічної діяльності (обсяги податку на прибуток підприємств, що отримані в серпні, були найбільшими від початку повномасштабної війни), так і певним посиленням адміністрування, а також відновленням із 1 липня оподаткування пального", - йдеться в огляді.

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Проте власні доходи (без урахування грантів) у січні - серпні 2023 року покривали лише 43% видатків загального фонду державного бюджету, зазначили в НБУ.

Як повідомлялось, за даними Міністерства фінансів, у серпні 2023 року в Україні зібрано 30,9 млрд грн податку на прибуток підприємств.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    А якщо не красти, не викидувати сотні мільйонів на г@вн@серіали, мільярд дерев на лінії фронту та інший розпил невеликих доходів?
  • Alex Meln
    Захід за нас платить 57% усього державного бабла. А зелені уйобки ще й приховують свої декларації щоб можна було розікрасти ці гроші. Просто чудово. Слуги народу яких ми заслужили.
  • Small Jerboa
    Зате, по кількості куплених у 2022 році Майбахів, Порше, Мерсів, Ауді, ..
    Україна на ПЕРШОМУ МІСЦІ у Европі, а може й у СВІТІ!
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