Доходи Держбюджету покривають лише 43% видатків, - НБУ

Власні доходи бюджету України покривають лише 43% видатків.

Про це повідомляє Національний банк України у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2023 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Поліпшення податкових надходжень пов'язано як із пожвавленням загалом економічної діяльності (обсяги податку на прибуток підприємств, що отримані в серпні, були найбільшими від початку повномасштабної війни), так і певним посиленням адміністрування, а також відновленням із 1 липня оподаткування пального", - йдеться в огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без гранту від США: Дефіцит держбюджету України знову перевищив власні надходження

Проте власні доходи (без урахування грантів) у січні - серпні 2023 року покривали лише 43% видатків загального фонду державного бюджету, зазначили в НБУ.

Як повідомлялось, за даними Міністерства фінансів, у серпні 2023 року в Україні зібрано 30,9 млрд грн податку на прибуток підприємств.