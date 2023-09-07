Унаслідок підриву авто на Харківщині загинув чоловік, жінка дістала травми
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У Чугуївському районі Харківщини на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль. Водій загинув, пасажирка травмована.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 7 вересня поблизу села Мосьпанове Чугуївського району на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль.
25-річний водій від отриманих травм помер у лікарні.
21-річна жінка отримала поранення. Вона госпіталізована та перебуває у важкому стані.