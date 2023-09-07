Ворог перекидає війська з Криму на Херсонщину та Запоріжжя, - ОК "Південь"

Росіяни намагаються посилити свої угруповання на Запорізькому та Херсонському напрямку, тому перекидають туди підрозділи з Криму.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цілком очевидно, що вони підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський. Оскільки вони (війська РФ на Запоріжжі і Херсонщині. - Ред.) були досить потужним угрупованням, яке постачало сили на схід, а зараз самі потребують відповідного покращення свого стану", - зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що і псевдовибори, які проводять окупанти на тимчасово загарбаних ними територіях, мають ту ж мету - зібрати інформацію про місцевих чоловіків призовного віку, залучити їх начебто до "територіальної оборони", а тоді приєднати до складу окупаційних військ на Запорізькому напрямку, де ті потерпають від українського наступу, і на Херсонському, де контрбатарейна боротьба щодня винищує по 30-50 окупантів.

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