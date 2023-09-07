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США нададуть українським правоохоронцям 190 бронеавтомобілів MRAP

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США нададуть українським правоохоронцям 190 бронеавтомобілів MRAP
Сполучені Штати планують надати українським правоохоронцям 190 броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP).

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Пишаюся тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланд і моїми колегами з Державного департаменту, щоб відзначити передачу прикордонникам і поліції України перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і засідок (MRAP). Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів - особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту", - написала Брінк.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    А войска у нас уже на 100% укомплектованы? Что то я не вижу чтоб в Телеграмме в группах перестали собирать на машины для военных. Может сначала все на армию - а то как то вблизи линии фронта и защищать потом будет некого?
  • August Sd
    Ці машини треба на фронт. А передавати їх поліції - з ким наша поліція зібралася воювати? З громадянами? Це точно - наша поліція?
  • Лис Микита 4754e778
    Нададуть правоохоронцям,а їздити будуть всякі Кірюши Тимошенко та інша наволоч з обслуги кардинала Єрмака.
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