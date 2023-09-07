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Якщо КНДР наважиться надати Росії допомогу, це призведе до ізоляції обох країн, - віцепрезидентка США Гарріс

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Якщо КНДР наважиться надати Росії допомогу, це призведе до ізоляції обох країн, - віцепрезидентка США Гарріс
Віцепрезидентка США Камала Гарріс вважає, що якщо Росія та Північна Корея почнуть допомагати одне одному, це буде великою помилкою та призведе до ізоляції обох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я думаю, що це було б величезною помилкою... Я також твердо переконана, що це призведе до подальшої ізоляції і для Росії, і для Північної Кореї", - заявила Гарріс.

Вона додала, що Росія у великому розпачі, якщо вона йде на контакт з КНДР. 

"Цілком очевидно, що Росія... у великому розпачі. Вони вже пережили стратегічний провал. Тільки подумайте, на початку всього цього, півтора року тому, аналітики говорили, що все закінчиться за лічені дні. А українці все ще б'ються", - заявила Гарріс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають КНДР не надавати Росії зброю, інакше Пхеньян "заплатить за це"

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрінеться з російським диктатор Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а ізоленти хватить? ніяка ізоляція не зупинить диктаторів,їх тільки можна роз'їбати в щент томагавками,лише тоді вспокояться ці вродки
  • Darnytsya Kyiv
    Шановні США! Україна буде битися, незважаючи ні на що.
    А от КНДР необхідно ізолювати вже та негайно!
  • Small Jerboa
    А з 2006-го року КНДР що, не у ізоляції?!
    Чи "ізоляція" у вас така... неізоляційна?
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