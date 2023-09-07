ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей з посиленим захистом. ПЕРЕЛІК

Міністерство культури та інформаційної політики за підтримки постійного представництва України при ЮНЕСКО, Міністерства оборони України підготувало запит до Секретаріату Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту щодо внесення 20 об’єктів до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Міністерства культури та інфомаційної політики України.

Як зазначається, Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України і ухвалив рішення про внесення об'єктів під посилений захист.

Йдеться про більшість об’єктів, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до попереднього Списку світової спадщини ЮНЕСКО, без урахування об’єктів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, історичного центру Одеси та Чернігова. Це безпрецедентно великий список.

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Мова йде про такі об'єкти:

Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра; Львів - Ансамбль історичного центру; Дерев’яні церкви карпатського регіону. Ясінянська церква Вознесіння Господнього; Дерев’яні церкви карпатського регіону. Жовківська церква Пресвятої Трійці; Дерев’яні церкви карпатського регіону. Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці; Дерев’яні церкви карпатського регіону. Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці; Дерев’яні церкви карпатського регіону. Потелицька церква Зіслання Святого Духа; Дерев’яні церкви карпатського регіону. Рогатин – церква Зіслання Святого Духа; Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів; Геодезична дуга Струве – Катеринівка; Геодезична дуга Струве – Баранівка; Геодезична дуга Струве – Фельштин; Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка; Астрономічна обсерваторія Київського національного університету; Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському; Дендрологічний парк "Софіївка"; Держпром (будівля Державної промисловості); Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету; Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія; Могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

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