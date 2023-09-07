МОЗ і правоохоронці перевірять видані після початку війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, - Ляшко

Міністерство охорони здоров’я та правоохоронні органи розробляють алгоритм перевірки ВЛК, де було виявлено проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у четвер.

"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "вже було відкрито велику кількість кримінальних справ".

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"Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм", - сказав він.

Також Ляшко наголосив, що нещодавно затверджені зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була непридатна, а стала придатна".

"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний", - наголосив міністр.

Водночас він не назвав термінів перегляду рішень ВЛК.