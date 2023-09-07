"Укрзалізниця" остаточно дерусифікувала квитки

"Укрзалізниця" остаточно дерусифікували квитки на всіх видах залізничних сполучень.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця", ініційованих уповноваженим із захисту державної мови, технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою, виправлена", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці також поінформували, що російська мова може застосовуватися на проїзних документах відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення, однак наразі за внутрішнім рішенням застосування мови агресора припинено.

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Крім того, планується замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки. Також визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.