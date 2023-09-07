Антикорупційний суд заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу - до 29.10.2023. У разі внесення застави на зазначену особу буде покладено низку процесуальних обов'язків", - йдеться у повідомленні.
За рішенням суду підозрюваного, який є бізнесменом і одним з організаторів схеми, було взято під варту в залі суду. За інформацією ЗМІ мова йде про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.
Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.
Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.