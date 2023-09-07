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Антикорупційний суд заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави

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Антикорупційний суд заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" і 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу - до 29.10.2023. У разі внесення застави на зазначену особу буде покладено низку процесуальних обов'язків", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду підозрюваного, який є бізнесменом і одним з організаторів схеми, було взято під варту в залі суду. За інформацією ЗМІ мова йде про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

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Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    І всі дружбни Боневтіка, правда одному, дяді Віті Овощу, Боневтік і не друг, а так собі, давав просто концерти в сауні. А сьогодні прийняв на роботу посадовців дяді Віті: татарова, єрмака, смірнова, демченко, шурму та інших.
  • Yakov Yakov a510eb23
    "За крадіжку телефону на п'ять років у в'язницю: житель миколаєвської області обікрав товариша",-і без всяких застав(суддям не занесли). а коли крадуть мільярдами-символічна застава і кради далі. пдораси в мантіях навчились "працювати".
  • Пачкуале
    - Кум, а Кауфман немец?
    - Корчмарь.
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