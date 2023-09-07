Антикорупційний суд заарештував одного з фігурантів справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" і 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу - до 29.10.2023. У разі внесення застави на зазначену особу буде покладено низку процесуальних обов'язків", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду підозрюваного, який є бізнесменом і одним з організаторів схеми, було взято під варту в залі суду. За інформацією ЗМІ мова йде про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

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Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.