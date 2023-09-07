Викликом для світу є не лише війна, але й путінська Росія, - Шмигаль

Повномасштабна війна Росії проти України є найбільшим викликом для європейської безпеки з часів Другої світової війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на конференції "Створення кращого майбутнього в турбулентному світі", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Водночас очільник українського Уряду підкреслив, що не лише повномасштабна війна, але й сучасна путінська Росія є викликом для світу.

"Поки ми не переможемо цю тиранію і не виженемо російські війська з української території, тривалий і справедливий мир неможливий. І такий мир має вирішальне значення для безпеки, для процвітання нашого та майбутніх поколінь", — відзначив Денис Шмигаль.

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Як зауважив прем’єр-міністр України, через 18 місяців повномасштабної війни немає сумнівів, що Росія не досягне своїх цілей. Україна вистояла — завдяки героїзму української армії, хоробрості українського народу, завдяки міжнаціональній єдності та проукраїнській солідарній коаліції.

Денис Шмигаль відзначив, що українські герої борються не лише за свободу й краще майбутнє України, а й за те, щоб кожна європейська нація залишалася вільною — вільною від "руського міра", терору, репресій.

"Україна будує сильну армію та продовжує комплексні реформи, спрямовані на побудову сильної та сучасної економіки, яка забезпечить процвітання українців, членство в ЄС і НАТО та здатність України бути наріжним каменем європейської безпеки. Отже, коли ми говоримо про краще майбутнє, наш шлях досить прямий.

Перемога і визволення нашої землі. Відновлення за принципом build back better та трансформація нашої країни", — зазначив Глава Уряду.

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За словами прем’єр-міністра, підтримка Литви й інших міжнародних партнерів надзвичайно важлива для досягнення цілей України — вступу в ЄС і НАТО, а також для швидкого відновлення критичної інфраструктури й економіки. Крім того, Денис Шмигаль відзначив важливість литовських портів в експорті сільськогосподарської продукції в умовах блокування Росією Чорноморських коридорів, і додав, що Україна й Литва мають намір надалі розвивати логістичні шляхи.

Прем’єр-міністр подякував усім країнам і організаціям, які стоять пліч-о-пліч з Україною в боротьбі за свободу і незалежність, а також Литовській Республіці, литовському уряду і народу за незмінну та принципову позицію солідарності з Україною.