ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмуту, - Генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 07.09.2023.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу у фейсбуці.

"Триває 561 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

На Лиманському наші захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Північне Донецької області. У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

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На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького та Одрадокам’янки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника", - повідомили у Генштабі ЗСУ.