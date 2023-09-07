Приблизно 1800 чиновників і держслужбовців отримали відмови в перетині кордону за час дії обмежень, - ДПСУ

Від 27 січня 2023 року - моменту запровадження обмежень на виїзд чиновників та держслужбовців - прикордонники відмовили у перетині державного кордону приблизно 1800 громадянам України цих категорій.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду", про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щодо тих обмежень стосовно держслужбовців та інших посадових осіб, які визначені в пункті 2.14 постанови уряду №57 про правила перетину державного кордону, то є випадки, коли такі особи прибувають у пункт пропуску і намагаються перетнути кордон, але не мають визначених підстав для цього. Загалом з початку дії цих обмежень суто щодо цієї категорії осіб (а це і чоловіки, і жінки) було відмовлено в перетині кордону близько 1800 особам", - зазначив Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі немає підстав для обмеження виїзду за кордон жінок, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Було визначено, що урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.