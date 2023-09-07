Індія не внесла засудження агресії Росії до проєкту декларації саміту G20

Індія, яка приймає саміт G20, не внесла засудження агресії Росії до проєкту фінальної декларації. Однак це не влаштовує союзників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що високопоставлений представник ЄС повідомив, що проєкт декларації, який готується Індією як нинішнім головою G20, вимагає доопрацювання, оскільки він "недостатній для країн G7, ЄС та наших учасників саміту".

За його словами, обговорення проєкту декларації, яку мають підписати лідери G20 у Нью-Делі, "було дуже важким", і поки незрозуміло, чи бути взагалі підсумковій заяві, оскільки перемовини тривають.

"Труднощі полягають в тому, що РФ та Китай відмовилися повернути формулювання (із засудженням агресії Росії. – Ред.), яке ми використали на Балі, і ми не можемо з цим погодитися", – пояснив представник ЄС.

Він вважає, що в ситуації, яка склалася, важливо те, що "Китай та Росія ізольовані більше, ніж G7", і що позиція союзників України заснована на Статуті ООН.

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