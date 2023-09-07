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Індія не внесла засудження агресії Росії до проєкту декларації саміту G20

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Індія не внесла засудження агресії Росії до проєкту декларації саміту G20
Індія, яка приймає саміт G20, не внесла засудження агресії Росії до проєкту фінальної декларації. Однак це не влаштовує союзників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що високопоставлений представник ЄС повідомив, що проєкт декларації, який готується Індією як нинішнім головою G20, вимагає доопрацювання, оскільки він "недостатній для країн G7, ЄС та наших учасників саміту".

За його словами, обговорення проєкту декларації, яку мають підписати лідери G20 у Нью-Делі, "було дуже важким", і поки незрозуміло, чи бути взагалі підсумковій заяві, оскільки перемовини тривають.

"Труднощі полягають в тому, що РФ та Китай відмовилися повернути формулювання (із засудженням агресії Росії. – Ред.), яке ми використали на Балі, і ми не можемо з цим погодитися", – пояснив представник ЄС.

Він вважає, що в ситуації, яка склалася, важливо те, що "Китай та Росія ізольовані більше, ніж G7", і що позиція союзників України заснована на Статуті ООН.

Також читайте: Китай "пом’якшив" позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20, але хоче "компромісу" із РФ, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Іх це не обходить -- Пакистану на них нема .
  • Женя-Женя
    чтоб они уже сдохли, вместе с кацапами и китайцами. Как бы мир очистился.
  • Алекс Скела
    Індики!
    Гуй вам а не "Бхай-бхай!"
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