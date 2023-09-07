Росіяни тричі за день атакували Нікополь на Дніпропетровщині: двоє людей дістали поранення, пошкоджено 8 будинків

Війська РФ обстріляли Марганецьку, Покровську і Нікопольську громади в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина знову потерпала від артилерійських обстрілів. Сьогодні тричі агресор вдарив по районному центру. І ще раз – по Марганецькій громаді", - зазначив він.

За інформацією ОВА, осколкові поранення дістали 52-річна жінка та 57-річний чоловік. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Також загорівся приватний будинок. Вогонь рятувальники вже приборкали. Загалом пошкоджені 8 осель місцевих. А ще – 5 господарських споруд та авто. Понівечені 2 лінії електропередач.

"Вже надвечір російська армія обстріляла Покровську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа. Наслідки атаки ще уточнюються", - додав Лисак.

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