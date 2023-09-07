БЕБ, СБУ та Офіс Генпрокурора вручили підозру Коломойському раніше НАБУ, щоб посилити спроби Татарова передати в СБУ розслідування ТОП-корупції, - Шабунін

БЕБ, СБУ та ОГП вручили підозру бізнесмену Ігорю Коломойському раніше НАБУ і САП для того, щоб посилити спроби Татарова передати в СБУ розслідування ТОП-корупції.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"БЕБ/СБУ/ОГП побігли вручати смішну підозру Коломойському наввипередки НАБУ/САП, аби посилити спроби Татарова передати в СБУ розслідування ТОП-корупції.

І разом з тим – ще й сховати Бєню від НАБУ і САП як носія важливої для розслідування української корупції інформації.

Нижче – різниця між підозрами Коломойському від БЕБ/СБУ/ОГП та НАБУ/САП.

НАБУ/САП:

- публічно розʼяснили деталі звинувачень: відео, блок-схема, транзакції, деталізація статей і т.д.

- крім Коломойського підозру отримали ще 5 осіб: зокрема ексголова правління "ПриватБанку" та його заступник – директор казначейства банку;

- це вже четвертий епізод у справі "ПриватБанку". Справу щодо трьох інших епізодів на загальну суму у понад 8,4 млрд грн НАБУ/САП вже скерували до суду.

БЕБ/СБУ/ОГП:

- у публічних поясненнях обмежилися одним невеличким абзацом;

- вручили підозру у півмільярдній справі лише одному Коломойському;

- підтримали закритий розгляд у суді, щоб ніхто не побачив, який насправді цирк вони влаштували.

Тут все настільки очевидно, що навіть не дуже цікаво.

От що насправді цікаво – звідки саме потекло про підготовку підозри Коломойському: з НАБУ чи САП?

Чи можливо ОГП, яке досі зберігає доступ до інформації, бо САП залишається частиною генеральної прокуратури?" - заявив Шабунін.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському вручили підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Ввечері того ж дня Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або внесення застави розміром 509 млн грн.

Адвокати Ігоря Коломойського заявили про те, що вони чекають повний текст судового рішення, щоб подати на нього апеляцію. До подання апеляції ніхто заставу вносити не буде.

7 вересня НАБУ повідомило Коломойському про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн "ПриватБанку".