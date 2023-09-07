Ворог докладає усіх зусиль, щоб зупинити наступ ЗСУ, - Міноборони

Збройні сили України ведуть поступовий наступ на Бахмутському напрямку, є успіхи, водночас окупанти намагаються пробити оборону на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

"На півдні напрямок нашого наступу. На сході - ворожого. Але схід неоднорідний, там є чотири напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону, це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Але там є і Бахмутський напрямок, де зараз у нас є успіхи, ми там поступово наступаємо", - сказала Маляр.

Вона також зазначила, що ворог намагається зупинити наступ ЗСУ на фронті, і "основний бій іде навколо того, щоб зупинити наші Збройні сили".

За словами заступниці міністра, є загострення на Куп'янському, Лиманському і доволі складна ситуація на Мар'їнському й Авдіївському напрямках.

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Коментуючи інформацію щодо можливого наступу окупантів на Лимансько-Куп'янському напрямку, Маляр сказала, що "перспектива така, що росіяни готуються до активізації, але чи реалізують вони цей план, залежатиме від обставин".