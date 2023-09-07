Із закритого для цивільних перельотів аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД

В окупованому Криму із аеропорту Сімферополя, що закритий для цивільних авіаперельотів, вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД, що належить авіакомпанії Pouya Air.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це свідчать дані сервісу авіаперельотів Flightradar24.

Повідомляється, що транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09, прилетівши на півострів за дві години до цього. Борт прямує на південний схід і летить над Чорним морем.

Як зазначається, аеропорт Сімферополя закритий для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що у Криму російські війська використовують полігон "Чауда" для запуску іранських безпілотників Shahed-136/131 по території України. При цьому даних, чи є в Криму іранські інструктори, щоб сприяти російським військовим під час запусків дронів, поки немає.

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