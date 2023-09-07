Депутати Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації

Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

Про це у твіттері повідомив депутат Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що закриття реєстру від громадськості ще на рік не сприятиме довірі з боку українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційну діяльність, приховуватиме один із ключових інструментів громадського контролю за чиновниками, а також підриватиме зусилля з проведення реформ.

"Ми підтверджуємо нашу особливу безперервну та всебічну підтримку проведенню надійних антикорупційних реформ в Україні, а також захисту та просуванню прогресу і досягнень у цій сфері", – йдеться в заяві.

Заяву підписали євродепутати Міхаель Ґалер, Андрюс Кубілюс, Анджей Галіцький, Сандра Калнієте та низка інших їхніх колег.

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