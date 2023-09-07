Новини

Депутати Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації

4 68427
Депутати Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації
Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, адже він негативно вплине на антикорупційну діяльність.

Про це у твіттері повідомив депутат Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер, передає Цензор.НЕТ. 

Наголошується, що закриття реєстру від громадськості ще на рік не сприятиме довірі з боку українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційну діяльність, приховуватиме один із ключових інструментів громадського контролю за чиновниками, а також підриватиме зусилля з проведення реформ.

"Ми підтверджуємо нашу особливу безперервну та всебічну підтримку проведенню надійних антикорупційних реформ в Україні, а також захисту та просуванню прогресу і досягнень у цій сфері", – йдеться в заяві.

Заяву підписали євродепутати Міхаель Ґалер, Андрюс Кубілюс, Анджей Галіцький, Сандра Калнієте та низка інших їхніх колег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хто "випарувався" із зали Ради під час голосування за закон про відновлення електронного декларування

Топ коментарі

  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    А он типа не знает , что ЕГО партия просунула этот закон ? Типа он не причём ?
  • три - пятнадцать
    закликали козла капусту не їсти...
  • Evgeny N
    Якщо перефразувати знамените висловлювання найвеличнішого перед повномаштабним вторгненням, то вийде:

    "Як же ми відкриємо декларації, якщо після цього не зможемо красти? Це проблема!"

    От це і є "кредо" нинішньої "влади" дєрьмака та його ширми-диктора з хриплявим голосом
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини