Столтенберг відповів на закиди щодо нібито "повільного" наступу ЗСУ: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили армію РФ другою в Україні. Це вражає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на закиди щодо нібито "повільного" наступу ЗСУ - військові рішення приймаються не в Брюсселі, а на фронті.

Про це він сказав у виступі перед депутатами Європарламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Столтенберг заявив, що військові рішення мають прийматися не в Брюсселі (де розташовані штаб-квартири НАТО та ЄС), а українськими командирами, які борються "на землі", і закликав критиків поважати результати, які показує ЗСУ.

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"Нам варто пам'ятати, з чого все починалося: якщо раніше російська армія вважалася другою за силою у світі, то тепер вона стала другою за силою в Україні. І це дуже вражає", – сказав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг описав ситуацію на фронті як "важкі бої", завдяки яким ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії військ РФ, і вони рухаються вперед.