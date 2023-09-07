Столтенберг відповів на закиди щодо нібито "повільного" наступу ЗСУ: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили армію РФ другою в Україні. Це вражає
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на закиди щодо нібито "повільного" наступу ЗСУ - військові рішення приймаються не в Брюсселі, а на фронті.
Про це він сказав у виступі перед депутатами Європарламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Столтенберг заявив, що військові рішення мають прийматися не в Брюсселі (де розташовані штаб-квартири НАТО та ЄС), а українськими командирами, які борються "на землі", і закликав критиків поважати результати, які показує ЗСУ.
"Нам варто пам'ятати, з чого все починалося: якщо раніше російська армія вважалася другою за силою у світі, то тепер вона стала другою за силою в Україні. І це дуже вражає", – сказав генсек НАТО.
Раніше повідомлялося, що Столтенберг описав ситуацію на фронті як "важкі бої", завдяки яким ЗСУ змогли прорвати оборонні лінії військ РФ, і вони рухаються вперед.