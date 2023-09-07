Міська рада Миколаєва заборонила феєрверки та їзду без глушників

У Миколаєві запровадили додаткові обмеження на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, які створюють надлишковий рівень шуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новини N.

Відповідний проєкт рішення було ухвалено депутатами на сесії міськради, яка проходила в онлайн-режимі у четвер, 7 вересня.

"Це рішення вже викликало обговорення у суспільстві, як і заяви деяких людей, що це неможливо виконати. Цей проєкт рішення взято з рішення Сумської міської ради. Ми подивимося, як там це рішення виконується, як працюють відповідні органи, та порівняємо з тим, як вони працюють у місті Миколаєві", – сказав мер міста Олександр Сєнкевич.

Отже, у Миколаєві заборонено експлуатацію транспортних засобів, які використовують системи випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача, або які утворюють надмірний рівень шуму.

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Також введено табу на проведення мото-, автофестів, влаштування інших видів групової їзди на мотоциклах, скутерах, автомобілях, трансляцію, відтворення аудіо- та відеопродукції розважального характеру з рівнем шуму, що перевищує установлені санітарні норми у місцях загального користування.

Заборона стосується не лише вулиць, а й транспортних засобів, літніх майданчиків, закладів ресторанного господарства тощо.