Зеленський та Нетаньяху обговорили цивільну оборону, біженців та паломництво хасидів

У телефонній розмові президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили ситуацію з біженцями та паломництво хасидів.

Про це повідомив Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зеленський і Нетаньяху вперше за дев'ять місяців обговорили у телефонній розмові проблеми, що нагромадилися у відносинах двох країн.

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Темами розмови були продовження допомоги Ізраїлю Україні, зокрема українським біженцям, які перебувають в Ізраїлі, а також розширення допомоги у розвитку та посиленні цивільної оборони.

Нетаньяху також порушив питання про безперешкодне паломництво хасидів в Умань, "щоб забезпечити свободу віросповідання".

Нагадаємо, 20 серпня посольство України в Ізраїлі заявило: або українців припиняють депортувати з аеропорту Бен-Гуріон, або Київ може призупинити безвіз та не пустити хасидів до Умані. Посол України Євген Корнійчук наголошував, що йдеться про можливе призупинення, а не скасування безвізу, рішення про яке має ухвалювати найвище керівництво країни.

Через кілька днів посол Ізраїлю в Україні визнав, що його країна припускалася помилок з українськими біженцями, але він вважає, що масштаби проблеми перебільшені.