Військові на східному фронті отримають вантажівки DAF, БПЛА "Валькірія" та "Посейдон". ФОТО

Бойові бригади на східному фронті отримають велику партію техніки: вантажівки, пересувні авторемонтні майстерні, БПЛА "Валькірія" та "Посейдон". Загалом на фронт передають техніку на суму 20 мільйонів гривень, вона куплена коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа Громад".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Три великовантажних ДАФи – 148 артилерійській бригаді Десантно-штурмових військ. Артилеристам також везуть лазне-пральний комплекс.

Ще один – передадуть 10 Гірсько-штурмовій бригаді. Також "едельвейси" отримають новий дизельний пікап.

Також на фронт везуть дві пересувні авторемонтні майстерні. У 82 бригаду їдуть два БПЛА "Валькірія".

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У 36 бригаду морської піхоти йде комплекс "Посейдон" і пункт управління оперативно-тактичним БПЛА. Ще один комплекс "Посейдон" отримає 28-а бригада ЗСУ.

"Волонтерська діяльність зараз має отримувати дуже потужну підтримку від Міністерства оборони. Ми маємо зруйнувати бюрократичну модель. Ми маємо об’єднатися навколо українського воїна, навколо Збройних Сил України, коли кожен з нас буде робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу", – зазначив Порошенко.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка з волонтерами "Справи Громад" передав у війська допомоги на суму понад 3 млрд грн.

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