Військові на східному фронті отримають вантажівки DAF, БПЛА "Валькірія" та "Посейдон". ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Три великовантажних ДАФи – 148 артилерійській бригаді Десантно-штурмових військ. Артилеристам також везуть лазне-пральний комплекс.
Ще один – передадуть 10 Гірсько-штурмовій бригаді. Також "едельвейси" отримають новий дизельний пікап.
Також на фронт везуть дві пересувні авторемонтні майстерні. У 82 бригаду їдуть два БПЛА "Валькірія".
У 36 бригаду морської піхоти йде комплекс "Посейдон" і пункт управління оперативно-тактичним БПЛА. Ще один комплекс "Посейдон" отримає 28-а бригада ЗСУ.
"Волонтерська діяльність зараз має отримувати дуже потужну підтримку від Міністерства оборони. Ми маємо зруйнувати бюрократичну модель. Ми маємо об’єднатися навколо українського воїна, навколо Збройних Сил України, коли кожен з нас буде робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу", – зазначив Порошенко.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Фонд Порошенка з волонтерами "Справи Громад" передав у війська допомоги на суму понад 3 млрд грн.