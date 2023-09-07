Контакти щодо продовження "зернової ініціативи" тривають, - Міноборони Туреччини

Контакти щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи тривають і Туреччина готова активно сприяти припиненню вогню та встановленню миру в регіоні.

Про це йшлося сьогодні на пресконференції у Міністерства національної оборони Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій між Російською Федерацією та Україною, які становлять серйозну загрозу безпеці нашого регіону та світу. Перш за все, ми повторюємо, що готові відігравати активну, сприяючу роль у забезпеченні припинення вогню та подальшого постійного миру та надавати всі види підтримки для пом’якшення гуманітарної кризи", - сказав радник з питань преси та зв’язків з громадськістю контр-адмірал Зекі Актюрк.

У міноборони Туреччини повідомили, що контакти щодо продовження "зернової ініціативи" тривають.

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"Наші контакти з ООН, керівництвом РФ та України щодо продовження "зернової ініціативи", яка була припинена Росією, тривають у координації з Міністерством закордонних справ… Ми воліємо, щоб після зустрічі (в Сочі - ред.) було зроблено позитивні кроки для продовження цієї ініціативи, яка робить великий внесок у стабілізацію світових цін на продовольство та доводить, що всі кризи можна вирішити доброю волею та діалогом", - зазначили в міноборони.

Наголошувалося, що поточний "делікатний баланс безпеки" в Чорному морі має підтримуватися в рамках "регіональної приналежності" та "принципів Монтре".